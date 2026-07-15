Přestože je k dispozici několik videí s dopravní nehodou vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (Motoristé sobě), stále nikdo nedal jasnou odpověď na to, kdo je viníkem střetu. Při něm Turek se svým vozem Mercedes třídy G srazil zdravotnický vůz, který převážel biologický materiál a po střetu skončil na střeše. Experti na silniční provoz se shodují, že chyba je i na straně řidiče sanitky.

Sám Turek po nehodě argumentoval tím, že jel na zelenou a sanitka mu tam vjela. Podle ředitele autoškoly King Pavla Greinera je ale z videí patrné jeho zavinění.

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Co se dočtete dál

  • Jak vidí šéf autoškoly King vinu Filipa Turka.
  • V čem mohl pochybit řidič sanitky.
  • Jak hodnotí šéfka autoškoly styl Turkovy jízdy.
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