Snížení byrokracie a zrychlení bytové výstavby, nebo ráj černých staveb a neomezené možnosti pro developery. Nový stavební zákon doprovázel před posledním hlasováním střet mezi opozicí a vládní koalicí. Ta nakonec v pátek prosadila jeho definitivní schválení. Co hlavního nový zákon přinese?
Podle předkladatelky návrhu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) je zákon krokem k tomu, aby „se v Česku dalo zase stavět“. „Zkrátíme lidem cestu k bydlení, obcím ke školce či škole a této zemi k větší konkurenceschopnosti,“ řekla ministryně. Klíčovou změnou, která to má umožnit, je vznik centrálního stavebního úřadu od ledna 2027.
Během dalšího roku má vzniknout síť jeho poboček po celém Česku, které nahradí dosavadní stavební odbory na radnicích a obecních úřadech. Tím pro žadatele o stavební povolení vznikne režim jeden úřad – jedno razítko.
Co se dočtete dál
- Co vadí opozici na novém stavebním zákoně.
- Proč podle ní nahrává developerům a investorům.
- Kde opozice naopak uspěla.
- Které návrhy neprošly.
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