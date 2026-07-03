Sněmovna v pátek začala finální projednávání novely stavebního zákona. K více než tisícistránkovému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, kterým ministerstvo pro místní rozvoj zcela předělalo původní znění novely, poslanci připojili dalších více než 150 návrhů změn. Jsou mezi nimi takové, které se týkají ochrany zemědělské půdy, ale také třeba snížení byrokratické zátěže pro majitele pozemků nebo pro stavební úřady. Některé už ke schválení doporučil sněmovní hospodářský výbor.
Co se dočtete dál
- Co navrhují poslanci.
- Proč novela zasahuje do ochrany půdy.
- Jak zvýší výdejní boxy administrativní zátěž.
- Jak na scelení pozemků bez stavebního úřadu.
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