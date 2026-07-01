Původně měli být územními koordinátory ministerstva pro místní rozvoj experti na stavebnictví. Jejich úkolem je od dubna seznamovat lidi na současných stavebních odborech po celé zemi s novým stavebním zákonem a zároveň sbírat podněty pro snadný přechod na něj. Zkušenosti měly být pro výběr těchto expertů tím nejpodstatnějším, kromě nich ovšem mohly svou roli sehrát také osobní vazby. 

HN už před časem upozornily, že jedním ze sedmi koordinátorů se stal syn bývalé ministryně za hnutí ANO Kláry Dostálové Kevin. Vystudovaný inženýr hoteliérství nastoupil na pozici koordinátora „implementace změny stavebního zákona“ pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Sám přitom potvrdil, že věcně ani legislativně o stavebnictví nic neví. Ukazuje se ale, že podobných případů mohlo být i více. 

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