Jdeme do voleb silnější, dospělejší, viditelnější, začíná úvodní řeč při představení lídrů do komunálních voleb tří velkých měst šéf Motoristů Petr Macinka. „Kombinují zkušenost, dravost v některých případech i drzost, která je nám Motoristů vlastní,“ pokračuje. Kandidátkou na pražskou primátorku bude za sněmovní nováčky podnikatelka a advokátka Klára Sovová. Motoristé ji okouzlili už na začátku, čím dál větší blízkost byla patrná i po jejich nástupu na ministerstvo životního prostředí.
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