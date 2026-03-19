Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč Česko neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek odpoledne prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO). Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
„Já jsem o tom s ním nemluvil, předpokládám, že v duchu dobrých způsobů by asi bylo vhodné, aby o tom ústavní činitelé hovořili nejdříve spolu a potom dávali zprávy do médií,“ uvedl prezident.
Babiš ve středu řekl České televizi, že počítá s tím, že na summit pojede on a Macinka. Dříve premiér uváděl, že Česko bude na summitu zastupovat Pavel. O tom, že by prezident nemusel na jednání do Turecka jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Babiš ve čtvrtek ráno novinářům před odletem na summit EU v Bruselu řekl, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Tu vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté.
„Zřejmě bude pravdou, že Andrej Babiš by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč neplníme naše závazky, v tom bych asi měl trochu problém,“ řekl ve čtvrtek novinářům Pavel. Předpokládá, že budou mít možnost si to ještě vysvětlit.
Babiš ve čtvrtek ráno řekl, že Pavel se účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, míní premiér.
Prezident už ve středu řekl České televizi, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod. Pozastavil se nad tím, že se Babiš o zastoupení Česka na summitu NATO nezmínil během jejich úterního rozhovoru na Pražském hradě. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ uvedl. Babiš ve čtvrtek řekl, že na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat kvůli jeho telefonátu s šéfem Evropské rady.
Obrana má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury. Pavel navržené obranné výdaje na letošní rok v minulosti kritizoval opakovaně, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za příliš nízké. Většina z výdajů na dopravu, které se vláda rozhodla zahrnout do výdajů na obranu, nebude podle prezidenta uznána jako plnění závazků vůči Severoatlantické alianci (NATO).
