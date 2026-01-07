Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy prezidentovi předal. Pavel pak zašle předsedovi vlády písemnou odpověď.
Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje. Turek podle něj ale mohl dostat šanci, Pavla se o tom snažil přesvědčit.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření Hradu dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Nyní se prezident podle Babiše vyjádří k věci písemně.
„I když jsem se hodinu snažil pana prezidenta přesvědčit, aby byl nad věcí a spáchal dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi, pan prezident to odmítl a pana Turka nominovat nechce. Řekl, že se k tomu vyjádří písemně,“ uvedl Babiš. O věci bude předseda vlády hovořit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou, možná se podle něj sejdou i Macinka s Pavlem.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Macinka.
O Okamurovi jen krátce
O výrazně protiukrajinském novoročním projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) hovořili při dnešním obědě Pavel s Babišem jen krátce. Hlava státu to může s Okamurou projednat při setkání ústavních činitelů 26. ledna, řekl Babiš novinářům. S prezidentem podle svých slov probírali zejména zahraniční agendu.
Okamura kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
„V podstatě jsme si to řekli, ale já nejsem mluvčí pana Okamury. Já se k tomu vyjadřoval. Nebylo to nějaké zásadní, vzpomněli jsme to jednou větou,“ řekl premiér. Babiš už dříve řekl, že Okamura proslov pojal jakožto šéf hnutí SPD pro své voliče, více ho komentovat nechtěl.
Premiér s prezidentem podle Babiše při novoročním obědě probírali Ukrajinu, bezpečnostní spolupráci, zahraniční cesty i některé legislativní předlohy, například zákon o státní službě či návrh na zmrazení platů politiků.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist