Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování sněmovny o odvolání jejího předsedy Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, sdělil v pátek ČTK předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Usnesení, kterým by se komora od prohlášení distancovala, chtějí vypracovat Starostové a nezávislí (STAN).
Okamurovo novoroční vyjádření proti podpoře Ukrajiny v pátek předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk označil za příklad nevzdělanosti, manipulace a cynismu. Okamurovo vyjádření ČTK shání.
Okamura se v projevu vymezoval mimo jiné proti poskytování zbraní Ukrajině. Jeho slova proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu označil za nedůstojná a naprosto nepřijatelná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. „ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání,“ uvedlo v pátek předsednictvo ODS.
Podle ODS je projev ukázkou nepřijatelné lživé manipulace a strašení. „Vyjádření o třetí světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje ČR,“ uvedla ODS. Také urážka šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, kterou Okamura označil za nepříčetnou, je podle ODS od významného ústavního činitele nepřijatelná. Kabinet by se měl od výroků distancovat, protože nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku, míní strana.
Rok 2025 na Ukrajině. Ruské rakety zabíjejí civilisty v Mukačevu, Kyjevě i Ternopilu, armáda s obtížemi brání Pokrovsk
Šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan na síti X napsal, že Okamurovy odsouzeníhodné výroky jsou odpovědností celé vlády a ostudou celého Česka. „Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou,“ uvedl.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek hovoří v souvislosti s projevem o „kýblu ruské nenávisti“. Takové chování by neměl tolerovat žádný demokratický poslanec, míní. „Jde to proti všem zájmům ČR – je to čistě ruská propaganda. Vzpamatujte se už, proboha,“ vzkázal koaličním poslancům.
Okamura se v projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, uvedl. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl.
Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho,“ dodal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist