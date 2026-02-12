Sněmovna hlasy vládní koalice v noci na čtvrtek schválila základní parametry návrhu státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun. Základní údaje, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání už nyní nemůže měnit. Poslanci nyní mohou navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu. Národní rozpočtová rada již dříve uvedla, že navržený rozpočet je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím ale nesouhlasí.
Pro schválení základních parametrů rozpočtu hlasovalo 90 poslanců vládní koalice, proti hlasovalo 68 opozičních poslanců. První čtení rozpočtu zabralo poslancům 14 hodin. V roce 2024 při prvním čtení rozpočtu na rok 2025 to bylo asi 14,5 hodiny.
Příjmy rozpočtu se meziročně zvyšují o 31,7 miliardy na téměř 2118 miliard korun. Výdaje mají vzrůst o 100,7 miliardy na téměř 2428 miliard korun. Opozice návrh rozpočtu kritizovala. Také podle ní je v rozporu se zákonem. Sněmovní většina zamítla opoziční návrhy vrátit rozpočet vládě k přepracování s cílem seškrtat výdaje a snížit schodek, případně upravit další náležitosti.
Deficit je horší, než ukazuje jeho zvýšení o 24 miliard. Utrácení přichází navíc ve špatnou dobu
Podle Národní rozpočtové rady by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Řada opozičních řečníků na to poukazovala a uváděla, že rozpočet je v rozporu se zákonem. Opozici také vadily nižší výdaje na obranu a označovala to za ohrožení bezpečnosti.
Schillerová naopak označila návrh rozpočtu za úplný, reálný a pravdivý. V úvodním vystoupením odmítla výrok rozpočtové rady. Mimo jiné poukázala na loňské usnesení Sněmovny, které poslanci přijali, když vraceli vládě k přepracování tehdejší návrh rozpočtu. V něm jako jednu z možností dolní komora doporučila i zvýšení schodku. Ministryně uvedla, že Sněmovna přitom nebyla vázaná povinností stanovit celkové výdaje na základě výdajových rámců.
Také podle prezidenta Petra Pavla se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. „Uvidíme, jak si s tím vláda poradí,“ uvedl ve středu v odpovědi na otázku, zda by takový rozpočet případně vetoval. Na uvedený rozpor poukazovala i opozice.
„Dámy a pánové, ten rozpočet je prostě špatný,“ řekl například místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS). Vláda by měla respektovat zákony, prohlásil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Předsedové ODS Martin Kupka a STAN Vít Rakušan se shodli, že rozpočet je kromě toho neodpovědný. Lidovec Marian Jurečka označil počínání vlády za rozpočtový zločin.
„Nejde o rozpočet moderního státu,“ řekla Pirátka Michaela Moricová, která označila vládu za koalici Motoristů sobě, Kremlu sobě a Agrofertu sobě. Naopak zástupci vládní koalice včetně ministryně Schillerové vyčítali bývalé vládě její rozpočty, které podle ní byly netransparentní, a nárůst státního dluhu.
Piráti chtěli, aby vláda vyčlenila v přepracovaném rozpočtu nejméně 14 miliard korun na program dostupného bydlení. Občanští demokraté chtěli mimo jiné, aby vláda navýšila výdaje na obranu na 2,35 procenta hrubého domácího produktu. Podle ministryně se však celkové výdaje na obranu zvyšují.
Noční hlasování neznamená schválení rozpočtu. Nyní ho dostanou k projednání sněmovní výbory. Jde o první rozpočet, který předkládá vláda Andreje Babiše (ANO). Protože se rozpočet nepodařilo schválit do konce roku, je Česko nyní v rozpočtovém provizoriu. Za priority rozpočtu označila vláda například zlevnění elektřiny, růst platů pro státní zaměstnance nebo úspory na provozu státu.
