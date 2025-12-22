Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání poslaneckého klubu SPD to novinářům řekl předseda hnutí a sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.
„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě,“ uvedl Okamura. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda
Hloupí, nebo navedení. Jak Babišova vláda nahrává Rusku a proč nejde jen o neochotu platit pomoc Ukrajině
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš před sněmovními volbami muniční iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. V pondělí ale uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce. Iniciativu proto 7. ledna projedná Bezpečnostní rada státu.
Okamura také zdůraznil, že „peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu“. Další podpora Ukrajiny musí podle něho vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru. Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají s Ruskem na základě iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podotkl Okamura.
Šéf SPD se oficiálně omezil pouze na společné prohlášení, s nímž byl podle něj v souladu i na brífinku přítomný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ten vyvolal v pátek nelibost přívrženců SPD prohlášením na podporu Ukrajiny, muniční iniciativy či nákupu stíhacích letounů F-35.
Okamura k tomu uvedl, že vláda o dalším postupu ve věci letounů F-35 bude teprve jednat. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý,“ zopakoval Okamura. Ministerstvo obrany podle něj bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí včetně varianty odstoupení od kupní smlouvy.
Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany Pro a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.
