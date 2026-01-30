Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl v pátek v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.
Příběh „Macinkových“ letounů pro Ukrajinu: proč se kolem nich vede taková bitva a co udělala armáda špatně
Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.
„L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské Šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů. Možná to budeme využívat i jinak, ale primární důvod je tento,“ řekl Zelenskyj. Proto by podle něj Ukrajina chtěla tyto bojové letouny získat co nejdříve. „Samozřejmě že budeme hledat i jiné modely letounů, ale pokud by nám Česká republika poskytla právě tyto letouny – a myslím, že český výrobce má zájem –, tak my je otestujeme a následně můžeme podepsat smlouvu na nové modely,“ dodal.
Viktor Sotona, prezident firmy Aero Vodochody, která je výrobcem letadel L-159, ve čtvrtek na dotaz ČTK uvedl, že pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku. Právě univerzální Skyfoxy by podle něj mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.
Prezident Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas také pozval českého premiéra Babiše na návštěvu Ukrajiny, je podle něj důležité komunikovat. „S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. To už je dávno,“ podotkl. Ocenil, že se Babiš za Česko zúčastnil koalice ochotných, je to podle něj signálem podpory. „Měli jsme zde na návštěvě pana prezidenta Pavla. Myslím si, že je důležité se potkat i s premiérem Babišem. Anebo možná náš premiér přijede do České republiky,“ dodal Zelenskyj.
