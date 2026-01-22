Prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by českou obranyschopnost podle dřívějších vyjádření armády nenarušil. Vyplynulo to z čtvrtečního vyjádření prezidenta Petra Pavla při návštěvě Olomouckého kraje. Prezident minulý týden na Ukrajině mluvil o možnosti poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a generátory pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Vládní koalice později prodej strojů odmítla.
Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že koalice o věci nerozhodovala, jen konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.
„Předpokládám, že stanovisko armády, které říká, že čtyři letouny můžeme postrádat bez narušení obranyschopnosti, vejde ve známost," uvedl ve čtvrtek Pavel. Podle něj se tedy ukáže, že je to věc, "o které už se tady otevřeně bavíme delší dobu."
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že prezident nabídku s vládou nekonzultoval a zachoval se jako slon v porcelánu. Pavel kritiku odmítl. "Já jsem si určitě žádné stanovisko nevycucal z prstu," řekl dnes. Zdůraznil, že při jeho návštěvě na Ukrajině nikdy nepadlo slovo "příslib" nebo "dodáme", vždycky tam bylo podmínění rozhodnutím vlády.
Česko neprodá Ukrajině bitevníky L-159. Podle Babiše je česká armáda potřebuje
Babiš v úterý uvedl, že přenechání strojů Ukrajině nebylo ve hře ani v době, kdy vládla předchozí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí STAN. Poslankyně Jana Černochová (ODS), která do podzimu zastávala post ministryně obrany ve vládě Petra Fialy (ODS), v pondělí řekla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku.
Prezident výrobce letadel Aero Viktor Sotona novinářům řekl, že firma nové letouny L-159 nedokáže vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je při likvidaci dronů využít.
Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.
