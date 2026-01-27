Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Pavel to oznámil na úterní mimořádné tiskové konferenci.

Textové zprávy následně Hrad zveřejnil na síti X. Šéf Motoristů Macinka v nich mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. Právě tuto nominaci Motoristů Pavel dlouhodobě odmítá. Pokud Pavel nepřistoupí alespoň na jednání, důsledky nejen jeho překvapí, napsal také Macinka.

„Na mě žádné zastrašování neplatí, budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ řekl Pavel. Macinka také uvádí, že má podporu lídrů koaličních SPD Tomia Okamury a premiéra Andreje Babiše (ANO). Prezident zmínil, že věří, že Babišovu podporu nemá.  

