Většina z výdajů na dopravu, které se vláda rozhodla zahrnout do výdajů na obranu, nebude podle prezidenta Petra Pavla uznána jako plnění závazků vůči Severoatlantické alianci (NATO). Letošní výdaje na obranu tak podle něj budou nižší než dvě procenta , i když vláda tvrdí opak. Pavel to ve středu řekl novinářům při návštěvě Středočeského kraje.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se rozhodla do zákonem stanovených výdajů na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) započítat i část výdajů na dopravní stavby. „Když jsem měl možnost se dívat na ten seznam, tak z nich na první pohled většina výdajů nebude uznatelná,“ uvedl Pavel.
Prezident se zachoval jako politik, nikoli jako státník. Babišův rozpočet měl vetovat
Schválený rozpočet ministerstva obrany počítá s výdaji 154,8 miliardy korun, což odpovídá 1,73 procenta HDP. K nim chce vláda připočíst výdaje ministerstva dopravy ve výši 19,6 miliardy korun, takže celkové obranné výdaje by měly podle vlády dosáhnout přibližně 185 miliard korun, tedy zhruba 2,07 procenta HDP.
