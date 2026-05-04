Český premiér Andrej Babiš v pondělí jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
„Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do těch střev NATO,“ řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci.
Babiš řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom,“ prohlásil předseda české vlády.
Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Evropští lídři se na summitu EPC budou zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.
