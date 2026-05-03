Český premiér Andrej Babiš v Jerevanu jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. Babiš po setkání uvedl, že Ukrajina chce ukončit válku, ale musí se vyřešit, kdo jednání zprostředkuje. Trump na něj nyní podle Babiše nemá prostor, protože řeší krizi v Hormuzském průlivu.
Babiš však míní, že je šance válku ukončit. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
„Je jasné, že Ukrajina asi těžko může akceptovat ty podmínky, které si představuje (ruský) prezident (Vladimir) Putin. Nicméně ty rozhovory probíhaly v minulosti. Určitě je potřeba v tom pokračovat, ale zatím se čeká, jakým způsobem se americká strana do toho vloží,“ řekl Babiš.
Český premiér uvedl, že Rusko neakceptuje účast evropských lídrů na řešení konfliktu. Zapojit by se podle Babiše mohla Organizace turkických států (OTS). Erdogan má podle něj dobrý vztah s Trumpem, zatímco lídři střední Asie udržují diplomatické vztahy s Moskvou i Washingtonem. Nejdůležitější roli podle Babiše však ve vyjednáváních hraje Trump.
Zelenskyj schůzku s Babišem označil za produktivní. „Existuje skutečný potenciál prohloubit naši spolupráci,“ napsal ukrajinský vůdce na sociální síti X. S českým premiérem podle něj rovněž hovořili "o dalších krocích na cestě Ukrajiny k členství v Evropské unii". Babiš přitom na tiskové konferenci řekl, že na schůzce o možnosti přístupu Ukrajiny do EU se Zelenským nemluvili. Zelenskyj v příspěvku poděkoval Čechům za jejich srdečnou podporu Ukrajiny.
O české pomoci válkou zmítané Ukrajině se Babiš se Zelenským v Jerevanu nebavili. Babiš to zmínil v souvislosti s pomocí poskytnuté Ukrajině za vlády předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). „Nechali nám prázdnou kasu, díru v rozpočtu. Takže my jsme se o tom nebavili, že bychom pomáhali finančně," prohlásil premiér.
Babiš se na setkání se Zelenským zajímal o energie, které jsou pro něj prioritou. "Je jasné, že od prvního ledna 2028 Slovensko ani Maďarsko, ale to neřeším, nemůžou odebírat ruskou ropu přes ropovod Družba. Slováci se na nás obrátili, abychom nějakým způsobem pomáhali s reverzním chodem ropovodu Družba, což by samozřejmě bylo technicky náročné a trvalo by to rok," řekl český předseda vlády.
Maďarsko a Slovensko jsou poslední země EU závislé na ruské ropě a plynu. Evropská unie se snaží dovoz ropy a zemního plynu z Ruska zcela ukončit do konce roku 2027, aby Moskvě zkomplikovala financování války.
Podle Babiše by bylo nejlepší, aby ropa na Slovensko nadále přes Družbu tekla. "Prezident Zelenskyj by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a ázerbájdžánského plynu přes Družbu a přes ten plynovod tak, jak to bylo v minulosti," řekl premiér.
Dnešní bilaterální jednání Babiše se Zelenským v Jerevanu bylo jejich první schůzkou od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě, ještě před zahájením ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. S další návštěvou Kyjeva v této chvíli Babiš nepočítá. Dnešní schůzku se Zelenským však označil za dobrou s tím, že se znají dobře.
Český premiér uvedl, že by se znovu mohl s ukrajinským prezidentem setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Ta se uskuteční 25. a 26. června.
Jednání státníků se konalo den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, srbského předsedy vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.
Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.
