Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) nebude kandidovat do Senátu ani v prezidentských volbách. Nadále chce vykonávat svůj poslanecký mandát, informoval ve středu na síti X. Se svými spolupracovníky založil think-tank nazvaný Politické fórum, který by podle něj měl systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie zejména mezi mladými lidmi.
Fiala skončil v polovině ledna po 12 letech v čele ODS. Bylo to zhruba měsíc poté, co jeho kabinet nahradila vláda Andreje Babiše (ANO). V bilančním projevu na kongresu ODS uvedl, že se nerozhodl skončit kvůli porážce v loňských sněmovních volbách, ale protože cítil, že už by neměl mandát a důvěru k velkým změnám, které podle něj ODS potřebuje. Vedení strany přebral Martin Kupka (ODS).
Na kongresu Fiala vyloučil prezidentskou kandidaturu, ke spekulacím ohledně Senátu pak řekl, že Miloš Vystrčil (ODS) je skvělým předsedou komory. „Děkuji všem, kteří mě v uplynulých dnech a týdnech vyzývali ke kandidatuře do Senátu, či dokonce k tomu, abych se aktivně účastnil prezidentských voleb. Nejsem ale zvyklý se vzdávat a odcházet od rozdělané práce. Nebudu kandidovat do Senátu ani usilovat o kandidaturu v prezidentských volbách,“ uvedl ve středu Fiala na síti X.
Prezident Petr Pavel podle něj vykonává úřad dobře. „Má případná kandidatura by pouze tříštila hlasy prozápadních a prodemokratických voličů a napomáhala silám, které se snaží oslabit demokracii, svobodu a nezávislost naší země,“ míní Fiala. Dodal, že k aktivitě v politickém a veřejném životě nepotřebuje nutně mít v každé chvíli nějaké funkce.
Think-tank Politické fórum podle něj nemá ambici konkurovat politickým stranám. „Cílem je vytvářet otevřený prostor pro všechny, kterým záleží na demokratické, svobodné a prosperující ČR. Naší ambicí je systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie, zejména mezi mladými lidmi,“ uvedl. Vést věcnou a hodnotově ukotvenou diskusi o klíčových otázkách dnešní doby je podle něj nutné pro zachování svobody, demokracie, právního státu a kvalitní politické kultury v Česku.
