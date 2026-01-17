V Praze začal dvoudenní kongres ODS, kde si strana zvolí nového šéfa. Odcházející předseda ODS Petr Fiala před jeho zahájením podpořil jako svého nástupce místopředsedu strany Martina Kupku. Představuje podle něj kontinuitu a bude dobrým předsedou.
V projevu bývalý premiér Petr Fiala řekl, že nerezignoval primárně kvůli tomu, že koalice Spolu nevyhrála volby. „Nebylo to ani proto, že bych nevěděl, jak dál. Stejně jako před 12 lety vím, kterým směrem má ODS jít,“ uvedl Fiala s tím, že chtěl dát i přednost ambiciózním kolegům. Přáním končícího předsedy je, aby ODS byla úspěšná jako dosud a našla cesty, jak do budoucna opět řídit zemi.
Kupkovi se postaví místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan, který se ostře trefuje do vlády Petra Fialy. „Slibuji, že pokud se stanu předsedou, budu vám říkat vždy pravdu, ne po 12 letech,“ rýpnul si ve svém projevu do Fialy, který v úvodní řeči řekl, že po 12 letech může konečně říkat svým straníkům pravdu.
„Voliči nám nevěří. Možná, že se dnes v České republice máme dobře, nežijeme ve spálené zemi, ale jde o to, aby i za 10, 20 let tu žili spokojení lidé,“ řekl Ivan.
Kupka před kongresem sliboval přinést voličům kompetentní pravicovou nabídku. „Samozřejmě budou to reformy pro důležité oblasti, které ODS lidem nabídne,“ řekl novinářům. V opozici bude ODS budovat a posilovat vlastní značku a z pravé pozice oslovovat voliče ve středu politického spektra. „A co je důležité, nebudeme se jenom vymezovat proti návrhům vlády, ale budeme přicházet s vlastními řešeními pro běžné problémy lidí, od bydlení přes zdravotnictví až ke kvalitě vzdělávání,“ uvedl.
Proti Fialovi se Kupka podle svých slov vymezovat nepotřebuje. „Naopak, Petr Fiala inspiruje. Z hlediska svého vzdělání, svého nadhledu. Že jsme dokázali projít vážnými krizemi a že dokonce dokázala Česká republika kopat vyšší ligu na mezinárodní úrovni – to je ta inspirace,“ řekl v rozhovoru pro HN.
V případě zvolení plánuje ODS připravit na návrat do Strakovy akademie. „S odbornými týmy a s návrhy reforem, s konkrétními řešeními pro zdravotnictví, pro vzdělávání, pro energetiku a pochopitelně s návratem kompetence zejména v ekonomické oblasti,“ uvedl.
Budoucnost koalice Spolu je nejistá. „Na sněmovní úrovni pro něj není v opoziční práci prostor. Je teď na nás, abychom profilovali naši politiku, přicházeli s našimi plány. Pravděpodobně se stane, že v některých městech a obcích se třeba na koalici Spolu domluví, a není to nic proti ničemu. Zároveň platí, že pokud chce ODS uspět, musí úspěšně oslovit všechny voliče, kteří volili Spolu,“ uvedl Kupka.
Ivan chce ODS prezentovat jako stranu aktivních lidí a z Česka udělat zemi kapitalismu. Stranu chce posílit prostřednictvím působení jednotlivých frakcí jako inkubátorů myšlenek a osobností. Zjednodušit chce vstup nových členů a sympatizantů. V programu ODS pro voliče chce prosadit snížení zdanění práce na 25 procent, zrušení odvodů firmám za práci studentů a seniorů. Česko by se podle něj mělo stát zemí bez regulací a byznysovým rájem Evropy. Skončit by v zemi mělo nárokové hospodářství.
Kuba je sice konkurence, ale díváme se dopředu. Budeme mít přes 20 procent, říká Kupka
Jako host na kongres přišel expředseda Petr Nečas. Novinářům řekl, že ODS bude i v budoucnu určitě pravicovou stranou, názorově pluralitní, přitažlivou především pro své voličské vrstvy, ale především stranou, které jde o budoucnost země. „To je vlastně v genotypu naší politické strany. Takhle byla ODS založena a takhle bude fungovat podle mého názoru i nadále,“ konstatoval. Další z bývalých předsedů ODS Mirek Topolánek už dříve uvedl, že na kongres ODS nepřijde, protože by tam musel na delegáty a členy křičet.
