Formát koordinačních schůzek ústavních činitelů, jak se odehrávaly na Pražském hradě v posledních letech, nebude pokračovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem novinářům řekl, že nadále bude o zahraniční politice jednat s hlavou státu sám. Prezident se bude s dalšími účastníky těchto schůzek scházet samostatně. Dosavadní formát podle Babiše nedával moc velký smysl.
Po jednání, které vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), premiér zopakoval, že chce situaci uklidnit.
„Konstatovali jsme společně, že máme zájem, aby se situace ohledně těch různých výroků zklidnila,“ uvedl premiér a zopakoval, že vláda nemá zájem o nějaký konflikt.
O vyslání velvyslanců na zahraniční mise, které vláda zastavila kvůli nesouhlasu s nominacemi předchozího kabinetu, bude Babiš ještě jednat s prezidentem. „Vysvětloval jsem prezidentovi, že pro nás ti velvyslanci byli schváleni předčasně, podle našeho gusta je tam strašně moc politických nominantů,“ konstatoval. Nominace s Pavlem probere jednotlivě.
Kdyby jenom esemesky pro prezidenta. Vláda zatím Česku ve světě škodí, čeho si spojenci i Rusové všimnou nejvíc?
Premiér také zopakoval, že považuje za uzavřenou otázku jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Nestane se jím, odpověděl na dotaz novinářů.
Jednání bezpečnostní rady se účastnil i Macinka. ČTK potvrdil, že po zrušeném letu do USA schůzku stihl.
