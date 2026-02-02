Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nechce eskalovat spor s Hradem, dohodla se na tom na pondělním zasedání. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). O tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO, v pondělí lídři nejednali, doplnil.
Zda pojede na summit do Turecka prezident, nebo premiér, jak si přeje Macinka, bude podle Babiše předmětem debaty s prezidentem a rozhodne vláda. Podle předsedy vlády je třeba posoudit řadu vztahů. „Uvidíme, jak se to celkově vyvine z hlediska závazků vůči NATO,“ uvedl.
S prezidentem bude Babiš o sporu, který vznikl kvůli odmítnutí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jako nominanta na ministra životního prostředí, mluvit ve středu ráno. „Mohli jsme mít svatý pokoj, kdyby prezident byl velkorysý a dal šanci Turkovi, mohl by ukázat, jaký by byl ministr,“ uvedl v pondělí Babiš.
„Máme své zkušenosti s Ústavním soudem,“ odpověděl Babiš na dotaz, proč nechtějí vládní strany podat kompetenční žalobu.
Kdo vyvezl Macinku a spol. do vlády? Překvapivě i ti, kdo dali hlas Pavlovi. Tady jsou nejpodrobnější data
Schůzka premiéra s prezidentem se odehraje poté, co Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal Macinka jeho poradci. Prezident zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje. Babiš tehdy v reakci uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist