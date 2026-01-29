Mladí muži s nižším vzděláním, kteří pracují rukama nebo v odborných technických pozicích. A také lidé, kteří během posledních prezidentských voleb hodili svůj hlas spíše Petru Pavlovi než jeho neúspěšnému oponentovi Andreji Babišovi. To jsou Češi, díky kterým získala strana Motoristé sobě ve sněmovních volbách necelých sedm procent hlasů, a kteří tím pomohli Petrovi Macinkovi do funkce ministra zahraničí a Filipovi Turkovi do prozatímní role vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal.
Co se dočtete dál
- Detailní infografiky o tom, jaké skupiny voličů volily jednotlivé strany.
- Kolik voličů, kteří zvažovali před volbami Motoristy sobě, jim nakonec skutečně odevzdali svůj hlas.
- Kolik procent voličů Motoristů sobě v předchozích prezidentských volbách podpořilo Petra Pavla a kolik Andreje Babiše.
