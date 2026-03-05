Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude. Sněmovna dnes Babiše k trestnímu stíhání nevydala v souladu s dřívějším doporučením mandátového a imunitního výboru.

Pro nesouhlas s Babišovým vydáním hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců. Proti jich bylo 81.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Ani v případě předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury sněmovna nevyhověla žádosti o vydání k trestnímu stíhání v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí. Rozhodnutí dolní komory odpovídá dřívějšímu doporučení mandátového a imunitního výboru.

Návrh na nesouhlas s Okamurovým vydáním podpořilo stejně jako v případě Babiše 104 ze 186 přítomných poslanců. Proti jich bylo 82.

Okamura čelil stíhání v souvislosti s volební propagací hnutí před senátními a krajskými volbami. Kontroverze a podání trestních oznámení vyvolal zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU".

