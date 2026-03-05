Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání označil opět za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat. Babiš to řekl ve sněmovně, která ve čtvrtek bude jednat o soudní žádosti o jeho vydání ke stíhání. Následně poslanci posoudí i žádost o vydání předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury.
Přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny můžete sledovat zde.
„V Česku si lze objednat trestní stíhání a mohou říkat špičky justice, co chtějí,“ řekl Babiš, jenž dal kauzu do souvislosti se svým vstupem do politiky. „Tradiční strany mě pokládají za nebezpečí,“ uvedl premiér a poukazoval na to, že údajný skutek se měl stát v roce 2007 a 2008. „Devět let se o věc nikdo nezajímal,“ poznamenal Babiš. Za stíháním vidí to, že se rozhodl nekrást s polistopadovým kartelem. „Kdybych nešel do politiky, nikdo o Čapím hnízdě neslyšel,“ řekl.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Babiš už zase posílá kdekoho na psychiatrii. Pane premiére, není vám něco?
Babiš se pozastavil nad rozsahem dokazování u pražského vrchního soudu. „Dopředu věděli, že Babiše je potřeba odsoudit,“ řekl. Ve vystoupení zmínil například i někdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který podle premiéra jeho stíhání účelově obnovil.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát. Tentokrát sněmovní mandátový a imunitní výbor plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o koalici nevydávání.
Nagyovou zbavil Evropský parlament imunity loni v dubnu. Babiš uvedl, že při pokračování soudního řízení bude Nagyové pomáhat a zaplatí veškeré náklady.
Okamura: Své názory neodvolám
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura pak před poslanci řekl, že jeho stíhání v případu volebních plakátů hnutí je účelové a jeho cílem bylo kriminalizovat politickou opozici. Opět zdůraznil, že své názory na nelegální migraci neodvolá. Dolní komora ve čtvrtek projedná soudní žádost o Okamurovo vydání ke stíhání. Mandátový a imunitní výbor tentokrát doporučil plénu, aby žádosti nevyhovělo.
Pro plebs soudy, pro nás beztrestnost. Babiš a Okamura jsou nad zákonem, nová moc likviduje spravedlnost v Česku
Okamurovo stíhání souvisí s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Kontroverze vzbudil zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, sněmovna Okamuru ke stíhání vydala.
„Účelové trestní stíhání sledovalo jediný cíl, dehonestovat a kriminalizovat politickou opozici,“ řekl Okamura, podle kterého se v právním státě mají stíhat jen skutečně společensky nebezpečné činy. Opozici, která je pro jeho vydání ke stíhání, Okamura doporučil seznámit se s justičními omyly a zločiny, případů jsou podle něj stovky.
Předseda SPD také řekl, že na kampani pracovaly týmy lidí. Tázal se, zda půjdou k soudu všichni, kdo mají zásadně kritický názor na nelegální migraci lidí z islámských a afrických zemí a poukazují na zločiny těchto imigrantů v Evropě. „Poslanci hnutí SPD nikdy nebudou hlasovat pro perzekuci a trestání lidí za názory. Nikdy,“ zdůraznil Okamura.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist