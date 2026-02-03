Věk vrcholových politických představitelů se v souvislosti s rostoucím průměrným věkem dožití výrazně zvyšuje. Světové velmoci tak řídí senioři. Přes 70 let je ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, indickému premiérovi Naréndru Módímu i prezidentu Čínské lidové republiky Si Ťin‑pchingovi. Poslední dva úřadující prezidenti Spojených států amerických, Joe Biden a Donald Trump, jsou zároveň nejstaršími muži, kteří kdy tuto funkci zastávali.
V souvislosti s rostoucím věkem se objevují různé spekulace o mentálních schopnostech státníků, které pak s oblibou přiživují zejména jejich političtí oponenti. Bez ohledu na jejich pravdivost bývají dopady takových nařčení na společenské vnímání dané osoby velmi výrazné. Vliv má i to, že četné historické příklady ukazují, jaké vážné následky mohou neurodegenerativní či duševní onemocnění hlavy státu mít.
Co se dočtete dál
- Jak demence ovlivnila krach Společnosti národů.
- Co dělat s mentálně nezpůsobilým prezidentem, který odmítá odstoupit.
- Kteří čeští českoslovenští prezidenti se potýkali s neurologickými problémy.
