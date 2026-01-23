Česko stárne a zároveň se rodí málo dětí. Co se stane, až populačně silné ročníky tzv. Husákových dětí dospějí do důchodového věku? Kdo je v práci nahradí a kdo jim bude případně vydělávat na penze? Tématem Spotlightu Terezy Engelové je stárnutí a pozvání přijala socioložka Lucie Vidovičová.
Lidé řeší, jak může hrát Jágr po padesátce. Musíme se zbavovat kultu mládí a připravit se na stárnutí zaměstnanců, říká expertka
Jedním z předvolebních slibů Andreje Babiše bylo opětovné zastropování důchodového věku na 65 letech. V situaci, kdy sociologové i demografové upozorňují na zásadní proměny společnosti, které nastanou, až současní padesátníci dosáhnou důchodového věku, se plány na „brzký odchod do důchodu“ jeví jako ekonomicky neudržitelné.
Česko stárne a zároveň se rodí málo dětí. „My si tu budoucnost pořád ještě můžeme připravit. Není jednoduché to udělat, ale stárnoucí populace je globální problém. Například Japonsko. My ho v tomto ohledu nikdy ani nedoženeme, ale právě tam můžeme hledat inspiraci v možných řešeních,“ říká socioložka Lucie Vidovičová.
Podle ní je třeba, aby si dnešní padesátníci „připravili společnost, ve které se nebudou bát zestárnout“. Třeba i za cenu toho, že se do budoucna sníží produktivita práce a o pracovní místa se lidé budou dělit.
„V kontextu otázky, kdo na nás bude vydělávat, je dobré zamyslet se, zda je do budoucna nutné produkovat stále víc. Jestli je nutný ekonomický růst, tak jak ho dnes chápeme, anebo jestli se za nějaký čas o produktivitu můžeme dělit. Třeba tím, že budeme pracovat jen tři dny v týdnu. Aby se lidem pracovalo lépe a stárnoucí těla nebyla přetížená,“ nastiňuje Vidovičová jedno z možných řešení pro budoucí důchodce.
Zatímco v současnosti má Česko zhruba 521 tisíc občanů ve věku nad osmdesát let, v roce 2040 už jich podle demografických propočtů bude přes 873 tisíc.
„I spousta lidí v osmdesáti letech je schopna se postarat sama o sebe, šedesátníci můžou být ve výkonných funkcích a vést firmy,“ říká Vidovičová o budoucím nárůstu „starých lidí“. Podle ní bude potřeba, aby se česká společnost do té doby vypořádala s problémem ageismu.
„Ageismus je velmi ekonomicky škodlivý. Vědci z Austrálie a USA prokázali ve svých výzkumech, že státy kvůli němu přicházejí o miliardy,“ říká socioložka. V rozhovoru Spotlightu Terezy Engelové se zabývá i otázkou spokojenosti ve stáří.
„Spousta žen mluví o tom, že když se dostanou do vyššího stáří, cítí se svobodnější. Výzkumy také ukazují, že například ženy jsou často nejšťastnější, když se ve vyšším věku rozvedou, což neznamená, že to někomu doporučuji,“ uzavírá Lucie Vidovičová.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist