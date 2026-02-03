Nový rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima šel do volby s tím, že bude spíše lídrem udávajícím směr a řízení prestižní školy nechá více na svém týmu. Jeho složení ale dosud nikdo neznal. Nyní své nejbližší spolupracovníky – zatím neveřejně – představil Akademickému senátu UK a už čelí první kritice. Podle dokumentu, který mají HN k dispozici, si totiž vybral jména, která v předvolební kampani vylučoval.
Do kolegia rektora chce navíc jmenovat svého synovce Michala Zimu. V pátek bude výběr jeho blízkých spolupracovníků probírat Akademický senát univerzity.
Co se dočtete dál
- Seznam členů kolegia rektora Jiřího Zimy.
- Jak rektor Zima obhajuje svůj výběr.
- Co a proč vadí senátorům.
