Prezident Petr Pavel v pondělí podle odboru komunikace jeho kanceláře ukončil sérii konzultací s kandidáty na ministry vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Nový termín pro případnou schůzku s nominantem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem Hrad neoznámil. Pavel v pondělí přijal kandidáty Motoristů na ministry kultury Otu Klempíře a sportu, prevence a zdraví Borise Šťastného.
Turek je podle Šťastného s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a pod silnými léky na bolest. Prezidentovi Šťastný předal Turkův omluvný dopis. Turek by se s Pavlem rád setkal co nejdříve, považuje to za zásadní, napsal České televizi. Doufá v to, že zrušená schůzka nebude brzdit vznik vlády, řekl ve videu na Instagramu.
Pavel v úterý jmenuje premiérem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Následné kroky budou podle prezidentské kanceláře směřovat ke jmenování vlády. Termín Hrad oznámí, až Babiš navrhne složení kabinetu.
Prezident opakovaně uvedl, že má problém se jmenováním Turka. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil také kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.
Turek na Hrad nejde, jako na potvoru ho rozbolela záda. Motoristé ale mají zajímavou možnost, jak s ním zacouvat a zachovat si tvář
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog. Tvrdí, že za Turka nehledají náhradu a věří v to, že by mohl prezidenta přesvědčit.
S Klempířem Pavel podle Hradu vyjádřil podporu rozvoji živé kultury i kulturních institucí, hovořili také o nutnosti předvídatelného financování kultury. Diskutovali i o roli veřejnoprávních médií a shodli se, že je nezbytné zachovat jejich nezávislost. „Prezident zároveň připomněl, že případné zrušení koncesionářských poplatků by tuto nezávislost oslabilo,“ poznamenal odbor komunikace.
Klempíř po pondělní schůzce poznamenal, že Motoristé jsou pro zachování poplatků za veřejnoprávní média. Nejsou podle něj úplně názorově sjednoceni s koaličními partnery ANO a SPD, možností řešení je více.
Posléze prezident přijal Šťastného, s nímž řešil financování sportu a koordinaci s resorty školství a zdravotnictví, včetně spolupráce s Národní sportovní agenturou.
