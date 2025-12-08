Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek v pondělí nedorazí na jednání s prezidentem Petrem Pavlem, omluvil se ze zdravotních důvodů. Na síti X to v neděli oznámila kancelář prezidenta republiky. Předseda Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News sdělil, že Turka několik dní trápí vyhřezlá ploténka.
Pavel by se měl dohodnout s Babišem, aby na něj podal žalobu. O vlivu prezidenta na jmenování ministrů by bylo jednou provždy jasno
„Prezident Pavel přijme v pondělí 8. prosince 2025 na Pražském hradě pouze dva z původních tří kandidátů na ministry budoucí vlády. Filip Turek, kandidát na ministra životního prostředí, se ze zítřejší (pondělní) schůzky ze zdravotních důvodů omluvil,“ uvedla kancelář prezidenta republiky. Prezident tak bude jednat jen s kandidátem na ministra kultury Oto Klempířem a nominantem na ministra sportu Borisem Šťastným. Oba do chystané koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů nominovali Motoristé.
Turek podstupuje podle mluvčí Motoristů Barbory Šťastné vyšetření a intenzivní medikaci. „Lékaři dělají maximum,“ sdělila ČTK. Sám Turek napsal serveru iDnes.cz, že bude možná muset podstoupit operaci. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a je dokonce diskutována operace,“ uvedl. Jeho spolustraník Boris Šťastný řekl v pořadu Otázky Václava Moravce, že Turek je upoután na lůžko.
Prezident měl Turka přijmout jako posledního nominanta do vznikající vlády Andreje Babiše (ANO) a schůzka byla napjatě očekávaná. V minulém týdnu totiž Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek, který čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích, stane ministrem.
„Nehledáme náhradu za Filipa Turka,“ prohlásil Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „My ho normálně nominujeme. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl. Zároveň vyloučil, že by trvání na Turkově nominaci mohli Motoristé ohrozit jmenování chystané vlády s ANO a SPD. „Žádnou vládu rozvracet nehodláme,“ dodal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist