Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů sobě si v úterý odsouhlasila jména ministrů, která šéf hnutí ANO Andrej Babiš představí prezidentovi Petru Pavlovi na středeční schůzce na Pražském hradě. Trojice stran se ale zamýšlela i nad situací, kdy by prezident nechtěl jmenovat poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka do čela Černínského paláce. A přišla s originálním nápadem – vymění posty resortů životního prostředí a zahraničí.
To znamená, že by do křesla ministra životního prostředí zamířil Filip Turek a naopak post na „zamini“ by obsadil šéf Motoristů sobě Petr Macinka. S informací přišel jako první server Seznam zprávy. Hospodářským novinám tuto variantu potvrdil také zdroj z budoucí vládní koalice.
Většina poslanců Motoristů se ale ke jménům či k novému „plánu B“ nechtěla vůbec vyjadřovat. „Řekli jsme si, že to nebudeme komentovat,“ řekl HN stroze předseda poslaneckého klubu strany Boris Šťastný.
Pro prezidenta představuje na postu šéfa české diplomacie Turek červenou linii. Motoristé ho doposud protlačovali jako jediného kandidáta – i přes kontroverze spojené s jeho xenofobními příspěvky na sociálních sítích, na které upozornil Deník N – a odmítali navrhnout někoho jiného. Argumentovali tím, že je Turek jejich nejvýraznější tvář, která jim vyhrává volby. Na Hrad se za něj šel přimluvit i šéf Motoristů Petr Macinka.
Babiš má hotový seznam kandidátů na ministry, který ponese k prezidentovi. S jakými jmény může narazit?
Pavel nicméně již dříve avizoval, že „pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice“.
Může se tak stát, že by pozice zůstala nějaký čas neobsazená, což není pro Babiše novinka. V roce 2018 se mu totiž stala podobná věc právě u nominace na šéfa resortu zahraničí. Tehdejší prezident Miloš Zeman do pozice odmítl jmenovat Miroslava Pocheho z ČSSD, proto úřad dočasně vedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Později se sociální demokraté rozhodli nominovat jiného kandidáta Tomáše Petříčka.
Otázkou zůstává, jak by se k aktuální rošádě stavěl prezident Pavel. Mluvčí Hradu zatím na dotazy HN nereagoval.
