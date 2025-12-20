Nominace na funkci předsedy ODS sbírá zatím od krajských organizací dosavadní místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Řada regionů krajské sněmy uspořádá teprve v lednu příštího roku krátce před kongresem, který bude 17. a 18. ledna v Praze vybírat nástupce bývalého premiéra Petra Fialy. Třeba moravskoslezská organizace se už rozhodla, že nenavrhne žádného kandidáta, zjistila ČTK.
Fiala oznámil úmysl odejít z vedení ODS po letošních volbách, po kterých dosavadní koalice přišla o většinu ve Sněmovně a moc převzal kabinet ANO, SPD a Motoristů. V čele strany skončí téměř přesně po 12 letech. Kandidovat nebude ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, o pokračování v nejužším vedení nebudou usilovat ani poslanci Martin Baxa a Eva Decroix. Kromě Kupky chce vést stranu také místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Kupku nominovala jeho domovská středočeská organizace, podporu získal i v Jihomoravském, Ústeckém, Pardubickém či Libereckém kraji. „Myslím, že i ve funkci ministra dopravy prokázal, že je kompetentní, komunikativní člověk, slušný a s výborným vystupováním,“ uvedl koncem listopadu po udělení nominace Kupkovi předseda jihomoravské organizace Jiří Crha. Na místopředsedy dosud tamní členové nikoho nanavrhli.
Jedním z regionů, kde občanští demokraté zatím o případné nominaci na předsedu nerozhodli, je Jihočeský kraj, kde je ale situace specifická. Tamní organizaci v posledních týdnech opustila řada členů včetně jihočeského hejtmana Martina Kuby a českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové. Iniciátorem odchodů, který zahrnuje většinu jihočeských a českobudějovických zastupitelů za ODS, je Kuba. Svůj odchod z ODS koncem listopadu zdůvodnil tím, že se se stranou rozešel v pohledu na politiku. Má v úmyslu založit nové hnutí.
O svém kandidátovi do čela ODS už naopak rozhodl liberecký krajský sněm. Pro Kupku tam hlasovaly dvě třetiny přítomných. Na post prvního místopředsedy podpořila ODS v Libereckém kraji senátora Martina Červíčka a na další místopředsedy europoslance Alexandra Vondru a starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka. Pardubická ODS nominovala Kupku i do funkce místopředsedy, pokud by neuspěl ve volbě předsedy. Na prvního místopředsedu nebo místopředsedu navrhla pardubického poslance Karla Haase a Červíčka. Na funkci místopředsedy podporuje také Vondru a Jiřího Havránka.
Pražská ODS rozhodne o nominacích až 14. ledna. Regionální rada v listopadu navrhla na prvního místopředsedu Portlíka, který od té doby objíždí regiony a vyjednává o podpoře. „Nominaci mám ze tří krajů. Na Moravě mi ji nedali, ale oni ji nedali nikomu. Dali ji jen sobě, to se tak dělá a není to nic nestandardního,“ řekl Portlík.
Na Vysočině byli občanští demokraté připraveni podpořit nominaci Decroix na místopředsedkyni. „Ale už oznámila, že se nebude o místopředsednický post ucházet,“ řekla ČTK krajská manažerka strany Jana Žáková. O tom, zda bude ODS na Vysočině podporovat jiné kandidáty, podle ní bude rozhodovat krajský sněm naplánovaný na 11. ledna.
Ani v Olomouckém kraji se nominační regionální sněm ještě neuskutečnil. „Proběhly už všechny oblastní sněmy, regionální plánujeme 5. ledna. Ta hlavní nominace se bude řešit na regionu, už nyní jsou ale z některých oblastí nominace na Martina Kupku,“ řekl ČTK krajský manažer ODS Josef Kaštil. O kandidátech nerozhodli ani občanští demokraté v Královéhradeckém kraji, sněm mají v plánu 10. ledna.
Ostré řezy nové vlády: Macinka se chce zbavit zkušených diplomatů, Juchelka expertů na ochranu dětí
Ani plzeňská organizace zatím na předsedu nikoho nenominovala. Regionální sněm na začátku listopadu jen zvolil krajské lídry. O případných nominacích do celostátního vedení strany by měl rozhodnout další regionální sněm, který se uskuteční 8. ledna.
Regionální sněm v Karlovarském kraji doporučil na prvního místopředsedu strany Portlíka. Na předsedu strany členové ODS v Karlovarském kraji svého kandidáta nenominovali. Doporučili ale další tři řadové členy nejužšího vedení Havránka, Haase a Červíčka, řekl ČTK poslanec za ODS Jan Bureš. Sněm ve Zlínském kraji je na programu 13. ledna, řekl ČTK předseda regionálního sdružení občanských demokratů ve Zlínském kraji Stanislav Blaha.
Členové ODS v Moravskoslezském kraji nenominovali na předsedu žádného kandidáta. Rozhodnutí nechají až na lednový celostátní kongres. „Nadpoloviční většinu hlasů nezískal ani Radim Ivan ani Martin Kupka, to znamená, že sněm na předsedu nenominoval za moravskoslezskou ODS nikoho,“ řekl ČTK regionální manažer Jan Kuchař. Na místopředsedu ODS navrhl regionální sněm Pavla Drobila.
