Odchod Martina Kuby, dvou senátorů a většiny jihočeských zastupitelů je pro krajskou organizaci ODS ztráta, která stranu v tomto regionu na dlouho poškodí, uznává Alexandr Vondra.
Martin Kuba jako vítěz příštích voleb. Důvody, proč to tak může dopadnout, tady jsou
Europoslanec a místopředseda ODS odchodu populárního jihočeského hejtmana lituje. "Že to nastane, jsme všichni tušili dopředu, protože Martin Kuba se vlastně nenechal napsat ani na kandidátku do parlamentních voleb," připomíná v rozhovoru pro Spotlight Vondra.
Upozorňuje, že mnozí zastupitelé, kteří dnes s Martinem Kubou opouštějí ODS, jsou lidé, které si sám přivedl. "Stavěl si to tak trochu sám podle svého," konstatuje s tím, že Kuba má k politice individualistický přístup.
Podle Vondry je to v malém stejný model, který ve velkém praktikuje šéf hnutí ANO Andrej Babiš. "Ten si ty lidi také vybírá - je to model manažerského hnutí. Jeden vůdce si vybírá své spolupracovníky, ale také je příslovečně popravuje, jakmile mu začnou vadit," shrnuje Vondra.
Ten se domnívá, že z efektivního fungování tohoto typu stran a hnutí by se mohly tradiční partaje poučit. "Když je někdo zvolen a dostane ten mandát, tak má mít trochu vyšší míru svobody, aby si ten tým kolem sebe stavěl," tvrdí Vondra.
