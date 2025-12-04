Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích ve čtvrtek uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.
Podle Babiše tyto kroky daleko přesahují požadavky předpisů: „Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií Agrofertu v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv, ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch,“ uvedl Babiš ve videu.
Svůj střet zájmů Babiš označil za domnělý. "Jasně jsem již před volbami slíbil, že ho vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva," uvedl. Dodal, že o jeho budoucnosti rozhodli voliči, kteří se jednoznačně vyjádřili, koho chtějí za předsedu vlády. "Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život, nebo ANO mohlo jmenovat na premiéra někoho jiného. Jsem ale přesvědčen, že byste to brali jako zradu," řekl.
Šéf ANO dodal, že se rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že ho učiní. "Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou nebudu už mít nic společného. Už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu," uvedl. Doplnil, že krok pro něj nebyl snadný, protože firmu budoval půl života. "Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro mé jmenování předsedou vlády," řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel ještě ve čtvrtek večer oznámení šéfa hnutí ANO ocenil jako srozumitelné. V oficiální reakci uvedl, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. „Prezident vnímá zvolené řešení Andreje Babiše jako veřejný závazek, který učinil nejen vůči němu, ale především vůči celé české veřejnosti. Důležitý přitom bude i způsob provedení celého procesu. Do funkce předsedy vlády prezident jmenuje Andreje Babiše v úterý 9. prosince v 9:00,“ stojí v prohlášení z Hradu.
Ve čtvrtek ráno Pavel uvedl, že v týdnu následujícím po jmenování premiéra by se pak mohli funkcí ujmout zbývající členové kabinetu, který skládá ANO s SPD a Motoristy.
Snad dodrží, co slíbil, zní z opozice
Karel Havlíček (ANO), nominovaný na post ministra průmyslu a obchodu, se ve čtvrtek k Babišovu řešení vyjadřovat nechtěl. Na Fóru Hospodářských novin pouze uvedl, že Agrofert je významná firma a že takové řešení rozhodně není jednoduché. "Mám velký respekt k podnikatelům, kteří něco vybudovali. Je škoda, že podnikatelé už nechodí do politiky, že Jiří Hlavatý i Pavel Juříček se do ní nevrátí," uvedl mimo jiné Havlíček. Podnikatelé v politice podle něj nemají být zvýhodňováni, ale ani znevýhodňováni.
Motoristé, kteří by měli spolu s ANO a SPD tvořit příští vládu, rozhodnutí šéfa ANO oceňují. Člověk, který umí učinit takové rozhodnutí, bude premiér, na něhož Česko léta čekalo, sdělil ČTK šéf Motoristů Petr Macinka. Podle něj se Babiš nevratně vzdal firmy, kterou budoval půlku života, aby získal šanci naplnit to, kvůli čemu ho lidé masově volili. "Člověk, který umí učinit takto těžké osobní rozhodnutí, bude nepochybně premiér, na jakého Česká republika čekala mnoho let," napsal Macinka.
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) na síti X uvedl, že je dobře, že Andrej Babiš konečně představil řešení svého střetu zájmů. Dosluhující šéf vlády doufá, že jeho pravděpodobný nástupce „alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil“.
Podle ministryně spravedlnosti v demisi Evy Decroix (ODS) je podstatné, aby Babiš požadavky zákona naplnil a neudržoval si v Agrofertu skrytý vliv. „Představené podmínky se na první pohled jeví jako rámcově odpovídající tomu, co zákon požaduje. Teď je ale podstatné, aby tyto podmínky skutečně splnil. A zároveň je nutné, aby se střet zájmů neudržoval jinými, neformálními cestami. Tedy aby vliv nepřetrvával skrytě,“ uvedla pro Decroix.
"Na první pohled se zdá, že tímto krokem podmínky zákona naplní, je ale důležité, aby to posoudili experti," řekl předseda lidovců Marek Výborný. Důležité podle něj bude pohlídat, aby se oznámené kroky staly realitou. "Opakovaně jsme byli svědky, že něco řekl a stalo se to jinak, nebo vůbec," podotkl.
Výborný také upozornil na to, že nezaznělo, kdy Babiš k oznámeným krokům přistoupí. Je to důležité i z pohledu ministerstva zemědělství, které Výborný v demisi vede. Krok navíc nemaže střet zájmů v minulosti. „Za mě je určitě důležité, aby vyřešil i problém s dotacemi v celkové výši 7 miliard korun. Ty byly jeho firmám neoprávněně vyplaceny a on by měl tento spor před předáním firmy vyřešit. Zároveň bych uvítal, kdyby ukončil všechny právní spory s českým státem kvůli těmto dotacím,“ uvedl předseda KDU-ČSL.
Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29.000 lidí, z toho v ČR zhruba 18.000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč.
Babišovy investice spravuje fond Hartenberg. V investiční skupině Hartenberg Holding drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist