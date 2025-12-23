Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš (ANO) vloží holding Agrofert, je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po Babišově odchodu z vlády. Předseda vlády to v úterý uvedl na sociální síti X. Reagoval tak na zprávy médií, které upozorňovaly na to, že popis účelu fondu ve sbírce listin omezuje správu majetku na dobu, kdy bude zadavatel členem vlády. Babiš totiž počátkem prosince při oznamování způsobu řešení střetu zájmů uvedl, že Agrofert se mu nevrátí ani po jeho konci v politice.
Opozice a někteří novináři podle Babiše nedokážou ani o svátcích řešit nic jiného než jeho. „Platí to, co jsem řekl. Fond je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po mém odchodu z vlády. Akcie se mi už nikdy nevrátí a nebudu už nikdy ani beneficientem,“ dodal.
Svěřenský fond RSVP Trust založila poradenská společnost Roklen s podporou právní kanceláře DBK, zápis do fondu se už objevil ve sbírce listin Evidence svěřenských fondů. „Účelem svěřenského fondu je správa a zachování majetku představovaného vyčleněným majetkem a jeho mezigenerační předání příslušným potomkům zadavatele tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé naplňování jejich materiálních potřeb, a zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády České republiky,“ uvádí popis účelu fondu ve sbírce.
Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor, oba určí nezávislá osoba, ohlásil. Babišovi potomci podle něj získají Agrofert až po jeho smrti.
Pavel oznámené řešení akceptoval, předsedou vlády Babiše jmenoval 9. prosince. Babiš po pondělním oznámení podrobností k fondu RSVP Trust ČTK sdělil, že do fondu Agrofert vloží v termínu, který mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem. Někteří experti nicméně považují oznámené řešení střetu zájmů za nedostatečné a nedůvěryhodné. Shodli se, že svěřenský fond RSVP není takzvaným slepým fondem známým z anglosaského práva. Pochybnosti vyjádřili také opoziční politici.
Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.
Výtvarová podle médií působila v auditorské a poradenské firmě PwC a z této své pozice je podepsaná i pod zprávami nezávislého auditora Agrofertu. V minulosti také byla členkou dozorčí rady protikorupční organizace Transparency International.
Zakladatelem právní kanceláře DBK je podle serveru Seznam Zprávy právník Ondřej David, který byl v předminulé dekádě součástí týmu bývalého děkana plzeňské právnické fakulty Milana Kindla v době, kdy fakultu zasáhla kauza kolem neoprávněného udělování právnických titulů. Později David pracoval například pro energetickou skupinu ČEZ. Mezi spolupracujícími advokáty kanceláře DBK je uvedený také Eduard Bruna, který Babiše zastupuje v kauze Čapí hnízdo.
Bureš podle Seznam Zpráv v letech 2016 až 2022 řídil právní oddělení firmy ČEZ. Z Rakouska pocházející Elbs je profesí bankéř. Velkou část kariéry spojil s bankovní skupinou Erste a Českou spořitelnou. Byl mimo jiné v čele představenstva Leasingu České spořitelny.
Majiteli Roklenu jsou Rudolf Ovčaří a Jan Klenor, připomněl web Novinky.cz. Prvně zmíněný se mimo jiné podílel na privatizaci Třineckých železáren a po nějaký čas spoluvlastnil Českou zbrojovku, napsal server.
Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku. Loni zisk holdingu meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.
