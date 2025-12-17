Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků, které spadají pod ministerstvo zemědělství (MZe), zjistil investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle projektu je ale postup v rozporu se zákonem o střetu zájmů, neboť premiér Andrej Babiš (ANO) byl v té době jediným vlastníkem holdingu Agrofert a on nebo jím ovládané společnosti se nemohly zúčastnit veřejných zakázek. Například Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský si od Agrofertu objednal naftu a hnojiva za zhruba 250 000 korun, uvedli autoři. Mluvčí MZe Vojtěch Bílý ČTK řekl, že úřad situaci prověří. Vyjádření Agrofertu ČTK zjišťuje.
Ověřit, že Babiš není ve střetu zájmů, může trvat měsíce. Agrofert ale o většinu dotací nepřijde, jen si počká
„Podle údajů z evidence skutečných majitelů z úterý 16. prosince byl ještě toho dne Andrej Babiš jediným majitelem koncernu Agrofert,“ uvedli autoři projektu. Ministerstvo spravedlnosti ve středu uzavřelo pro veřejnost evidenci skutečných majitelů firem, přistoupilo k tomu v reakci na rozhodnutí soudů. Informace bude nadále možné získat jen na základě prokázání oprávněného zájmu u soudu.
Babiš oznámil, že se kvůli možnému střetu zájmů Agrofertu vzdá. S firmou už podle svých slov nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Babiš by měl svůj střet zájmů vyřešit do 30 dnů od svého jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026. Podle serveru iROZHLAS.cz se ale třicetidenní lhůta nevztahuje na ty části zákona o střetu zájmů, které zakazují firmám členů vlády čerpat veřejné peníze nebo se ucházet o veřejné zakázky. Tento zákaz tak v případě Babiše začal platit už v momentě, kdy se stal premiérem, tedy 9. prosince, napsal server. Státní zemědělský intervenční fond a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond přestaly ode dne jmenování Babiše premiérem vyřizovat žádosti Agrofertu o dotace.
Projekt PastVina upozornil na to, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v pondělí vystavil objednávku firmě Navos z holdingu Agrofert na dodávku nafty za 119 080 korun s DPH. Minulý týden ústav objednal u společnosti Primagra hnojiva v hodnotě 123 000 korun s DPH. Další podnik z holdingu Agrofert, Agri CS, má pak firmě Lesy ČR podle smlouvy z 9. prosince poskytnout servis traktoru za téměř 54 000 korun bez DPH.
„Rozhodování o zmíněných objednávkách je v kompetenci příslušné organizace. Ministerstvo nicméně nechá situaci prověřit,“ uvedl Bílý.
Akcie Agrofertu má podle dřívějšího vyjádření Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Opoziční politici i někteří odborníci však zpochybňují, zda takové řešení skutečně přeruší Babišovy ekonomické vazby na Agrofert.
Střet zájmů Babiše v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů, plyne z nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS). Babiš byl tehdy předsedou vlády v letech 2017 až 2021.
