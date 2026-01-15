Řízení s koncernem Agrofert o vrácení zemědělských dotací podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) zahájeno nebylo, a to ani za jeho předchůdce Marka Výborného (KDU-ČSL). Šebestyán to ve čtvrtek řekl poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Podle něj ministerstvo ani loni nedisponovalo žádným dokumentem, který by uváděl, že společnosti z koncernu Agrofert v době, kdy jej vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), získaly více než sedm miliard korun na dotacích nezákonně.
„Žádné takovéto řízení zahájeno nebylo. Neexistuje ani žádný informativní materiál na straně ministerstva, který by obdrželo oficiálně od Státního zemědělského intervenčního fondu, jak v této věci bude postupovat,“ řekl ministr.
Šebestyán to uvedl v souvislosti s vyjádřením Výborného před loňskými sněmovními volbami, podle něhož stát bude dotace po Agrofertu vymáhat. Bývalý ministr podložil vymáhání analýzou, která podle něj potvrdila nezákonnost vyplácení dotací Agrofertu. Podle Šebestyána mu jeho předchůdce při předání funkce žádnou takovou analýzu nepředal.
Podle Výborného byl zadavatelem analýz intervenční fond, věc ve čtvrtek označil za alibismus. ČTK řekl, že minimálně u dvou společností holdingu Agrofert byly zahájeny kontroly a uskutečnilo se vypořádání námitek už v době jeho působení na ministerstvu. Předpokládal další kroky. Z právní analýzy podle něj jednoznačně vyplývá, že paragraf 40 zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor, tedy i na nárokové a národní dotace, nejen projektové. Poukázal i na rozhodnutí soudů v této věci.
Počátkem loňského prosince dostal Šebestyán podle svých slov z ministerstva informaci, že nedisponuje dokumentem, který by uváděl, že společnosti z koncernu Agrofert získaly dotace nezákonně. „Ministerstvo nedisponuje takovýmto dokumentem,“ uvedl. Po nástupu do funkce Šebestyán zaúkoloval Státní zemědělský a intervenční fond (SZFI) a právní odbor ministerstva, aby mu předložily informace k celé věci. Tato informace se podle ministra zpracovává.
Server Seznam Zprávy uvedl, že SZIF, který byl zadavatelem analýzy, dokument má, odmítl ale potvrdit, zda je v něm kategoricky uvedeno, že je nezbytné miliardy vymáhat. „Právní analýza byla vytvořena v souvislosti s přípravou rozhodnutí fondu o zahájení předmětných řízení o vrácení dotace s dotčenými příjemci, které dosud nebylo učiněno (respektive vydáno). Její využití předpokládáme i v potenciálních soudních sporech, a proto jej nemůžeme poskytovat médiím ani dalším subjektům,“ řekla mluvčí SZIF Eva Češpiva.
„Řízení o vrácení neoprávněně poskytnuté dotace je podle správního řádu zahájeno až doručením oznámení konkrétnímu příjemci, což se k dnešnímu dni nestalo,“ dodala. Argumentovala tím, že fond uplynulé měsíce strávil zadáváním blíže neurčených dalších odborných stanovisek externí advokátní kanceláři.
Vymáhání dotací podle serveru nespustil ani SZIF, ani Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který rovněž Agrofertu dotace vyplácel. I tento fond serveru loni v prosinci tvrdil, že čeká na další právní analýzu. Seznam Zprávy také připomínají, že nový ministr Šebestyán, oficiálně do vlády nominovaný SPD, v minulosti jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu zmíněné miliardy dotací Agrofertu vyplatil.
Je ministr dál lobbistou?
Ministr Martin Šebestyán (za SPD) je podle rejstříku spolků nadále předsedou představenstva Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků (IZPP), jejímž členem je i holding Agrofert. Upozornil na to ve čtvrtek server Seznam Zprávy (SZ). V dopise z 30. listopadu minulého roku Šebestyán členům představenstva IZPP oznámil, že na funkci rezignuje s účinností ode dne, kdy bude jmenován ministrem, tedy od 15. prosince. Kdy bude údaj v obchodním rejstříku opraven, nedokáže ministr ovlivnit, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství (MZe) Vojtěch Bílý.
Šebestyánovo členství v iniciativě je v rozporu se zákonem o střetu zájmů, uvedly SZ. Zákon podle serveru členům vlády ukládá, aby své soukromé obchody a zaměstnání ukončili do měsíce od jmenování, v tomto případě se tak mělo stát do středy. Městský soud v Praze, který obchodní rejstřík spravuje, však serveru ve středu sdělil, že zatím neobdržel žádost o vymazání Šebestyána z vedení spolku.
"Toto rozhodnutí činím s plným respektem k nezbytnosti zachovat apolitičnost, nezávislost a institucionální integritu naší organizace. Současně jsem přesvědčen, že IZPP bude i nadále hrát klíčovou roli v rozvoji českého zemědělství a potravinářství díky aktivnímu zapojení všech členů předsednictva i členské základny," uvedl Šebestyán v dopise z 30. listopadu členům představenstva iniciativy, který má ČTK k dispozici. Předsedou představenstva spolku se Šebestyán podle SZ stal předloni v listopadu, ve funkci měl pobírat odměnu 100.000 korun měsíčně, napsal server.
"Dalších jednání o změně ve vedení IZPP se pan ministr již neúčastnil, tedy kdy byl (nebo bude) zvolen nový předseda, neví, a je to již mimo jeho kompetence. Odměnu za funkci předsedy IZPP pobíral pan Šebestyán v souladu s trváním pracovní smlouvy," uvedl dnes mluvčí MZe Bílý.
Stanovy iniciativy jsou ve Sbírce listin od roku 2014, tehdy byl jejím předsedou zemědělský podnikatel Zdeněk Jandejsek. Členství Šebestyána ve spolku při jeho navržení do funkce ministra kritizovala Asociace soukromého zemědělství (ASZ). "Těžko si lze představit větší popření oprávněných zájmů zemědělců než aktivní nominaci Martina Šebestyána do role představitele resortu zemědělství," uvedl tehdy předseda ASZ Jaroslav Šebek.
