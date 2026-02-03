Skupina Agrofert nyní nečerpá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) žádné dotace. Babiš při úterním jednání sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě uvedl, že s převodem akcií holdingu do svěřenského fondu ještě čeká na souhlas dvou členských států Evropské unie. Ministerský předseda reagoval na část vystoupení předsedy opoziční ODS Martina Kupky o přetrvávajícím Babišově střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu.
„Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu,“ řekl Babiš, který oznámil nevratný převod akcií skupiny do fondu RSVP Trust v prosinci. Veřejné ohlášení, jak vyřeší střet zájmů, bylo podmínkou prezidenta Petra Pavla pro Babišovo jmenování premiérem.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) podobně jako před třemi týdny ve sněmovně uvedl, že řízení s koncernem Agrofert o případném vrácení zemědělských dotací kvůli střetu zájmů jeho dosavadního majitele a premiéra Babiše zahájeno nebylo. Stále se podle ministra čeká na vyhotovení právních analýz a stanovisek, a to i ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu. Potřebné dokumenty by mohly být hotovy v druhé polovině února, kdy Šebestyán přislíbil informovat veřejnost o postupu fondu, „jak, co a jaké typy dotací se budou řešit“.
Nechápu, proč vymáhání dotací po Agrofertu nevyřešila předchozí vláda, říká ministr Šebestyán. Další postup chce oznámit do měsíce
Předseda ANO v prosinci oznámil, že na svěřenský fond nebude mít žádný vliv. V polovině ledna řekl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti.
Server Seznam Zprávy úterý ale upozornil na to, že podle statutu fondu přejde jeho správa na Babišovy děti v momentě, kdy Babiš skončí ve vládě nebo podá demisi. „Jedná se o fond s rádoby nezávislou správou, která po konci Babišova vládního angažmá přejde do rukou jím vybraných potomků. Ti pak mohou svému otci opět umožnit, aby měl vazby a vliv na koncern Agrofert,“ sdělil serveru ředitel Transparency International ČR David Kotora. Podle statutu se mají Babišovy děti při rozhodování o fungování fondu řídit „rodinným kodexem“, který ale součástí statutu není.
Babiš pro ČTK v úterý vpodvečer uvedl, že trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí, nebude z nich mít žádný prospěch a do konce jeho života je nebudou vlastnit ani jeho potomci. „Celou přípravu řešení střetu zájmů jsem předal odborníkům a ti to nachystali tak, aby se o střet zájmů nemohlo jednat podle českých ani podle evropských zákonů. Chápu, že někteří lidé by mě nejraději připravili o veškerý majetek, ale tím se dostáváme opravdu zpět do režimu, ze kterého jsme se horko těžko před desítkami let vyhrabali,“ napsal Babiš ČTK.
Narazí Babišovo řešení střetu zájmů v Bruselu? Plán s dědictvím pro děti může ztroskotat na jednom klíčovém odstavci
Plán měl Babiš provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím ale zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Koncem ledna premiér uvedl, že stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií ze třech unijních zemí. Z jeho dnešního vyjádření vyplývá, že jeden získal. „Čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil,“ řekl před poslanci.
Kupka zařadil Babišův nesplněný slib v podobě nevyřešeného střetu zájmů k důvodům, proč by vláda ANO, SPD a Motoristů neměla dostat důvěru. Babiše označil za dotačního predátora. Babiš na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. „Je to střet zájmů. Tentýž člověk nemůže být na obou stranách toho dotačního potrubí,“ řekl předseda občanských demokratů.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc. Skupina patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
