Nový kabinet Andreje Babiše (ANO) v pondělí schválil škrty v některých z vládních úřadů. Nejhlubší řez se bude týkat úřadu vlády, kde kabinet škrtnul rovnou stovku míst. Nejvíce z úředníků, kteří přicházejí o místo, působilo pro ministry bez portfeje Martina Dvořáka (STAN), který měl na starosti evropské záležitosti a Jiřího Ženíška (TOP 09), jenž dohlížel na vědu, výzkum a inovace.
Část Ženíškovy agendy, ovšem s menším úřednickým aparátem, převezme první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Naopak místa vznikají kvůli nové funkci ministra pro sport, prevenci a zdraví zastávané Borisem Šťastným (Motoristé sobě). Od lidí ze Strakovy akademie ale zaznívají obavy, že odcházející odborníci budou chybět.
Co se dočtete dál
- Nejvíce lidí odejde z úřadu vlády, kde kabinet škrtnul rovnou stovku míst. Většinou působili pro ministry bez portfeje Martina Dvořáka (STAN) a Jiřího Ženíška (TOP 09).
- Kdo a proč ještě končí na úřadě vlády?
- A jak vypadají personální řezy na dalších ministerstvech?
