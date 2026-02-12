Za půjčku Ukrajině premiér Andrej Babiš v prosinci odmítl dát české záruky. Česko se tím pádem „ze svého“ na podpoře Ukrajinců nepodílí, rádo by na ní ale vydělalo. A to tím, že by díky těmto penězům dostalo více prostředků do vlastního státního rozpočtu. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!
Moc i na Trumpa
Donald Trump chce mít dohodu o míru na Ukrajině hotovou do června, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho podpora u americké veřejnosti je slabá, před listopadovými volbami do Kongresu by se mu hodilo, kdyby mohl vykázat úspěch. Rusové ovšem dál pracují na tom, aby si Trump udržel svůj dosavadní vstřícný postoj k nim. Kirill Dmitrijev, blízký spolupracovník Vladimira Putina, údajně Washingtonu představil návrh na rusko-americkou ekonomickou spolupráci v objemu 12 bilionů dolarů. Ruský roční HDP přitom dosahuje výše jen 2,5 bilionu dolarů, v paritě kupní síly je to sedm bilionů dolarů. Uvěří Trump tak zjevnému nesmyslu?
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem chce Babiš získat peníze pro Česko, i když se odmítl podílet na nové pomoci Ukrajině.
- Koho o tom poslal do Bruselu vyjednávat.
- Proč mohou Motoristé na ministerstvu životního prostředí Česko připravit o 25 miliard korun.
