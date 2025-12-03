Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekl ve středu novinářům v Maďarsku. Turek je nositelem vlastností, přístupu nejen k právu, ale i k pravidlům, který skutečně není slučitelný s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jako je ministr, uvedla hlava státu.
„Samozřejmě si ho rád vyslechnu. Na druhou stranu si dokážu jen těžko představit něco, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit názor, který není pouze můj, ale velké části naší veřejnosti,“ poznamenal Pavel.
Prezident opakovaně uvedl, že má problém se jmenováním Turka do vlády, kterou vytváří ANO, SPD a Motoristé. Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.
V zahraničí hajlování vadí, v lese by nemuselo. Jak číst pokus posunout Turka na životní prostředí a co bude dál
Turek v úterý uvedl, že chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj spíš mediální. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty, řekl novinářům. „Upřímně řečeno, z toho, co jsem měl zatím možnost slyšet, tak to bylo spíše mlžení. Spíše znevěrohodňování všeho, co bylo kde uvedeno. A většinou to bylo způsobem, který spíše dával najevo jistou aroganci než pokoru,“ řekl ve středu Pavel.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání, ve kterém podle serveru Seznam Zprávy nebo Deníku N uvedl, že má devět milionů korun v bezpečnostní schránce nebo dva miliony na účtu. A také, že vlastní 12 veteránů za 44,8 milionu korun. Čím si vydělával, zůstává nejasné, konkrétní původ milionů Turek vysvětlit odmítá.
Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál také v polovině října zveřejnily informace, podle nichž Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. V úterý iROZHLAS.cz uvedl, že policie Turka prověřovala kvůli příspěvku na sociální síti zlehčujícím vraždu dvou ekologických aktivistů. Turek čelil kritice i za to, že na pražské Národní třídě během letošní připomínky výročí sametové revoluce ze 17. listopadu jednomu ze svých oponentů vyhrožoval, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Pavel se od pátku postupně setkává s kandidáty na ministry vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, s Turkem zatím nehovořil. Ve čtvrtek přijme mimo jiné předsedu Motoristů Petra Macinku, který se má podle návrhu koalice stát šéfem diplomacie. Macinka již dříve uvedl, že chce při setkání s prezidentem vyjasnit také situaci kolem Turka, kterého původně strana chtěla nominovat právě na ministra zahraničí. Motoristé trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist