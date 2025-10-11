Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš pokládá za závažné informace o starších, později smazaných výrocích Filipa Turka na sociálních sítích. O čestném doživotním prezidentovi Motoristů sobě Turkovi se mluví jako o možném ministru zahraničí. Babiš v sobotu na dotaz ČTK napsal, že záležitost chce řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.
„Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," sdělil Babiš.
Turek podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů.
V příspěvcích se objevují věty jako: „Popálit cikáně je polehčující okolnost,“ což měl Turek napsat v roce 2010 v reakci na odsouzení žhářů z útoku, při němž byla popálená tříletá romská dívka Natálka. O bývalém prezidentovi USA měl zase Turek napsat: „Obama je negr, který může maximálně prodávat hašiš.“
Xenofobní narážky měl i na manželku britského prince Harryho Meghan Markle. Třeba Norsko pak označil za „levicový parastát“ a „předvoj degenerace elit“, kterému by „vyhlásil válku“.
„Těžko se mi reaguje na tuto nestoudnou snahu mne zdiskreditovat. Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směšné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky,“ citoval Turka Deník N.
Organizace Romea upozornila na Turkův údajný výkrok o tom, že popálené cikáně je polehčující okolnost. „Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte,“ uvedla. Podobná vyjádření pokládá organizace za nepřijatelná a případnou Turkovu nominaci do pozice ministra zahraničí odsoudila.
„Vyzýváme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby Turka na tento post nenavrhoval. Pokud tak učiní, žádáme prezidenta republiky Petra Pavla, aby ho do funkce nejmenoval,“ sdělila Romea v tiskové zprávě.
Na rozdělení křesel v budoucí možné vládě ANO, SPD a Motoristů se dohodli jejich představitelé v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, o jednoho méně, než aktuálně čítá nynější koaliční kabinet premiéra Petra Fialy (ODS).
Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Vzniknout má nová pozice ministra sportu, prevence a zdraví. Nevzniknou naopak posty ministrů pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum a inovace.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist