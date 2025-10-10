Nečekejte, že dneska oznámím vládu a jména. Řekl jsem, že se budu snažit vyjednat do pátku rozdělení resortů a výborů, zatím to nevypadá, oznámil na svých sociálních sítích šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Ten přitom chtěl mít už hotovo a zveřejněný měl být i seznam jmen lidí, kteří usednou na ministerstva. Proces sestavování nového kabinetu se snaží „zbrzdit“ i prezident Petr Pavel, který zdůraznil, že se jeho vznik nesmí uspěchat. Jak tedy vyjednávání o nové vládě pokračují?
„Dělám maximum pro to, aby co nejrychleji vláda vznikla. Vyčítají mi, že jednám rychle. Ano, protože chci mít maximum času na náš program a na koaliční smlouvu,” uvedl Babiš ve videu.
Co se dočtete dál
- Jak Babiš pokročil se sestavováním vlády.
- Vznikne nakonec resort sportu?
