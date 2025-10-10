Kvůli ambici předsedy strany Motoristé sobě Petra Macinky stát se ministrem životního prostředí už oslovily stovky vědců, expertů a desítky ekologických organizací prezidenta Petra Pavla i pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Žádají je, aby do křesla stále důležitějšího ministerstva usedl někdo jiný než politik Motoristů, jejichž program je podle jejich mínění v příkrém rozporu s potřebami ochrany životního prostředí, přírody a klimatu.

I podle názoru některých bývalých ministrů resortu a současných řídících pracovníků organizací, které pod ministerstvo spadají, by příchod ministra, jako je Macinka, mohl způsobit značné škody. Šéf úřadu má totiž značný vliv na množství peněz, které na péči o krajinu, přizpůsobení se klimatu a proměnu energetiky jdou. I na výběr a množství lidí, které je uskutečňují.

