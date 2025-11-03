Ve středu má šéf SPD Tomio Okamura velkou šanci být zvolen předsedou Poslanecké sněmovny. Členové vznikající koalice ANO, Motoristé sobě a právě SPD tvrdí, že ve svých řadách nevědí o nikom, kdo by byl proti. Byť tajná volba může přinést překvapení, čehož si je Okamura vědom, v rozhovoru v rámci pondělní poslanecké schůze pro HN popisuje, jak by chtěl sněmovnu vést.
Navzdory ostré předvolební rétorice hnutí, která podle Nejvyššího správního soudu připomínala nacistickou a komunistickou propagandu, teď tvrdí, že bude konsenzuálním předsedou. Takovým, který dá prostor všem – i opozici. Jedním z důkazů podle něho je, že vyjde vstříc návrhu šéfa poslanců ODS Marka Bendy na změnu jednacího řádu sněmovny. Ten se ale vznikající koalici hodí. Výrazně omezí možnosti opozice obstruovat.
Co se dočtete dál
- Jak chce Tomio Okamura vystupovat coby předseda Poslanecké sněmovny.
- Jak si SPD představuje zlevnění cen energií.
- Co říká Okamura na pochybnosti, zda ministři za SPD nejsou spíš kandidáti hnutí ANO.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.