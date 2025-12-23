Čtenáře Hospodářských novin letos zaujaly nejen peníze a velký byznys, ale i silné lidské příběhy, zákulisí politiky, společenské fenomény a reportáže z míst, kam se běžně nepodíváme. V žebříčku nejčtenějších textů za rok 2025 se tak potkávají miliardové kontrakty s osobními dramaty, vysoká politika i investiční úspěchy s otázkou, co vlastně znamená být bohatý. Tohle jsou články, které zaujaly největší počet z vás, čtenářů HN, a u kterých jste zároveň strávili nejvíce času.
Žena ze Salcburku zdědila jezero Mondsee. A obratem rozeslala výpovědi všem nájemníkům
Rakouská jezera v regionu Solné komory s oblibou navštěvuje i nemálo Čechů. To se týká i Měsíčního jezera neboli Mondsee na pomezí Horního Rakouska a Salcburska, které vděčí za svůj název půlměsícovému tvaru. A právě dění kolem třetí největší vodní plochy v oblasti vyvolalo značný rozruch v celém Rakousku. Postarala se o to nová majitelka jezera Anna Mathylová. Ta obeslala všechny uživatele a vypověděla jim nájemní, respektive pachtovní smlouvy.
Vlastenecké, nebo vlastizrádné spojenectví? Okamura vymyslel kašpařinu roku, která může definitivně zničit Petra Fialu
V politice není nouze o komediální otočky. Tomio Okamura ještě před rokem tvrdil, že
předvolební koalice jsou špatné a ve sněmovních volbách bude „SPD kandidovat samozřejmě zase sama“. Letos na jaře ale oznámil, že na podzim půjde do voleb společně s dalšími třemi stranami – Trikolorou, PRO a Svobodnými. Nenazývá to koalicí, ale „strategickým spojenectvím“, leč na podstatě, tedy na tom, že pracovní metodou Tomia Okamury je udělat kdykoli cokoli a popřít přitom i klaunský nos mezi očima, to nic nemění.
Česko má nového miliardáře. Mnozí by se ale divili, kolik mu z pohádkového kontraktu zůstane čistého
Zámořská NHL vydělává, klubům se finančně daří, v nejlepší hokejové lize světa se zvyšuje platový strop. Dobré hospodaření a nadějné vyhlídky do budoucna přinesly hráčům vlnu
nových štědrých kontraktů. Jeden z nich získal i český forvard Martin Nečas, který se týmu Colorado Avalanche zavázal do roku 2034 a ročně v průměru vydělá 11,5 milionu dolarů (242,6 milionu korun). V příštím ročníku NHL si přijde na 14 milionů dolarů, což z něj udělá nejlépe placeného českého hráče v NHL. Předčí i Davida Pastrňáka z Bostonu, jenž má garantovaný příjem 12,5 milionu dolarů (263,7 milionu korun), a je tak nejlépe placeným českým sportovcem.
Nejúspěšnější investor Česka a jeho dobrosvět. Velký profil muže, který zaplatil na daních 1,7 miliardy. Víc než Prazdroj nebo O2
Nesnáší označení miliardář. Obecně, ale zvlášť u sebe. „Co to o vás řekne? Byl bych radši, kdyby
hlavní atribut byl třeba to, že má člověk dobré srdce,“ říká Jan Barta a tón hlasu napovídá, že ho „miliardář“ dokáže vytočit. Před pár dny mu bylo 40 a možná symbolicky právě v těchto týdnech se u něho miliardářské přízvisko začalo objevovat častěji. V byznysu je jako úspěšný investor a filantrop ze skupiny Pale Fire Capital známý už dlouho, širší veřejnost ho však objevuje až nyní – poté co vyšlo najevo, že za rok 2023 zaplatil coby fyzická osoba na daních 1,7 miliardy korun. Stal se tak desátým největším plátcem daně z příjmů u nás a státu na ní odvedl víc než Plzeňský Prazdroj, operátor O2, kyberbezpečnostní gigant Avast nebo banky UniCredit, Moneta a ČSOB.
Svědectví z ulice: Fentanyl? To je zlo. Droga vařená z náplastí se po USA šíří Českem
Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo devět let. Vyrůstal s maminkou a starší sestrou. Ta mu ale zemřela na předávkování drogami, sotva stačil dospět. Už předtím však začal svoje úzkosti přebíjet narkotiky i on. Od té doby vystřídal řadu látek, až narazil na nyní moderní drogu
fentanyl. Ta je mnohonásobně silnější než například heroin a v USA a západní Evropě zabíjí ročně desítky tisíc lidí. Její obliba už roste i v Česku. „Rozvod mě dost poznamenal, byl jsem malý, nechápal jsem, co se děje. Později přišla ještě smrt sestry, kterou jsem měl hodně rád, bylo jí pouhých 27. A místo abych se drogám vyhnul, tak jsem s nimi sám už v 18 letech začínal,“ vypráví dnes třiatřicetiletý vyhublý muž před nuzným plechovým přístřeším v jedné z okrajových částí Plzně, kde přečkává zimu s dalším spolubydlícím.
Babišova vláda řeší zbytečné detaily, ale proti Fialovi vidím tři velká pozitiva, říká Klaus. ODS? Nezajímá mě, stejně jako TOP 09
S představiteli Motoristů sobě, kteří směřují do vlády, se bývalý prezident Václav Klaus moc
často nevídá. Povolební pivo byla prý výjimka. „Vím, že zasedají někde v Hostivaři. Byl jste tam někdy?“ dotáže se při našem rozhovoru. A na kladnou odpověď redaktora, že ano, jen poznamená: „Tak vidíte, já ani jednou.“ Klaus v rozhovoru mluví právě o svém vztahu s Motoristy. Ale také o tom, za co vyčinil šéfovi ANO Andreji Babišovi, když spolu mluvili o programovém prohlášení jeho vznikající vlády. A vyjmenovává také, jaké možnosti podle něj má prezident, když někoho nechce jmenovat ministrem.
Může Balt v éře oteplování a stoupajících cen nahradit třeba Jadran? Reportér HN vyrazil Baltic expressem do Gdaňsku a na Hel
Začátky moc slavné nebyly. Novinka Českých drah – Baltic express – by měl z Prahy do polského
Gdaňsku dorazit za necelých devět hodin, ale jeho první spoj vypravený loni 15. prosince měl už při odjezdu 24 minut zpoždění, které se v Kolíně navýšilo kvůli poruše WC a dalším závadám na hodinu. Další spoje měly zpoždění i dvě a půl hodiny. Reportéra HN proto potěšilo, když baltský rychlík, do nějž nasedl na začátku posledního předprázdninového víkendu, vyjel z pražského hlavního nádraží v 6.51, tedy na minutu přesně.
Velký příběh Alzy. Jak se zrodil její úspěch i největší přešlap a proč se nedávno otřásla v základech
Ve čtvrtém patře holešovické budovy, v níž sídlí Alza, je na bílé zdi nalepená velká a dlouhá
řada zelených sloupců. Je to obrat společnosti. Každý sloupec je znatelně vyšší než ten předchozí. Až na ten poslední – ten je nižší a vyvedený ve žluté barvě. Je to rok 2022, kdy internetový obchod jedinkrát v historii v obratu klesal. Až se dolepí roky 2023 a 2024, vrátí se tohle byznysové umělecké dílo do zelené. Téměř nepřetržitý růst – a platí to i pro zisk firmy – se zvenčí zdá u Alzy jako samozřejmost. Při pohledu pod povrch se ale ukazuje, jakými kroky, často bolestivými, a také zpytováním svědomí si firma musela projít, aby si aktuální růst zasloužila.
Učila a žila od výplaty k výplatě, dnes je rentiérkou s portfoliem nemovitostí. Život mi změnila jedna kniha, říká
Než se Ivana Birtová pustila do realitních investic, byla také třeba učitelkou žijící od výplaty k
výplatě. Počítala každý halíř a měla nemalé dluhy, které si odnesla z prvního manželství. Pak jako samouk začala pracovat v IT. Život jí ale změnila až kniha, která jí otevřela potenciál, jenž se skrýval na trhu nemovitostí. Dnes si s manželem kupuje investiční byty k Vánocům. Velmi dlouho jí ale trvalo, než si skutečně uvědomila, že je bohatá, že může začít žít jako rentiérka. Nyní se tak paradoxně učí utrácet, protože je zvyklá žít si pod poměry.
Tři motory dlouhověkosti. Fyzioterapeut sportovních hvězd a byznysmenů Michal Novotný radí, jak o ně pečovat
Jak neefektivně využívají lidé své tělo? A co dělat pro to, když se chci dožít co nejvyššího věku? Fyzioterapeut Michal Novotný se nejen ve své chystané knize věnuje právě dlouhověkosti, sportu, životosprávě a bolesti. Rozhovor nejen o tom, co dělat, když se tělo ozve ve 40 nebo 50 letech, jak pečovat o záda v kanceláři či co dělají špatně děti.
