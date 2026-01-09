Hospodářské noviny hlásí novou posilu. Stala se jí redaktorka Martina Machová, která na začátku ledna nastoupila do domácí redakce, kde se zaměří na politické aktuální dění, analýzy a rozhovory. „Na spolupráci se moc těším, je to pro mě nová výzva, která mi umožní dělat poctivou žurnalistiku s přesahem a zázemím respektovaného média,“ uvedla Machová, která do Hospodářských novin přichází ze serveru Novinky.cz, předtím působila na Seznam Zprávách. Svou politickou kariéru začínala na webu Aktuálně.cz, kde strávila několik let.
„Čeká nás turbulentní politické období a jsem rád, že budeme mít v týmu zkušenou redaktorku, jako je Martina. Těším se, že její kontakty a znalost politického prostředí budou přínosem pro dobrou novinařinu,“ uvedl šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.
