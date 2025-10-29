Koalice ANO, SPD a Motoristů nominuje na předsedu Sněmovny šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru. Po středečním koaličním jednání to potvrdila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Motoristé navrhnou na místopředsedu Sněmovny svého poslance a stranického místopředsedu Jiřího Bartáka, oznámil předseda této strany Petr Macinka.
Místopředsedy má mít Sněmovna v novém funkčním období čtyři, o dva méně než v minulém volebním období. Koalice obsadí dvě tato křesla, přičemž hnutí ANO už dříve oznámilo, že na tuto funkci navrhne ze svých řad Patrika Nachera. Měl by být následně prvním místopředsedou dolní komory.
Třiapadesátiletý Okamura byl v minulosti místopředsedou Sněmovny. V minulém volebním období vedl petiční výbor. V tajné volbě šéfa dolní komory bude mít Okamura na ustavující schůzi Sněmovny příští týden protikandidáta. Lidovci oznámili, že navrhnou bývalého místopředsedu dolní komory Jana Bartoška.
Osmapadesátiletý Barták kandidoval do Sněmovny z prvního místa stranické listiny ve Zlínském kraji. Před třemi lety se Barták neúspěšně ucházel o pozici pražského zastupitele a loni europoslance. V současné době působí jako zástupce ředitele základní školy v Praze, kde zároveň vyučuje informatiku a digitální techniku. V minulosti skoro tři desetiletí sloužil u celní správy, byl mimo jiné vedoucím útvaru komunikace a poradenství Generálního ředitelství cel.
Čtení mezi řádky projevu prezidenta Petra Pavla: Babiš od něj nedostane nic zadarmo a v souboji půjde o víc než jen o jména ministrů
Budoucí opozice má obsadit ve vedení Sněmovny dvě křesla. ODS chce mít místopředsedou dolní parlamentní komory opět Jana Skopečka, hnutí STAN chce nominovat dosavadního ministra vnitra a svého předsedu Víta Rakušana. Tomu ale v převzetí sněmovní funkce zatím brání jeho členství v dosavadní vládě. Schillerová podotkla, že záležitost nemá jiné řešení než to, že křeslo místopředsedy Sněmovny nebude zatím obsazeno. Špičky vznikající koalice podle ní vzaly opoziční nominace na vědomí a nyní je nijak nekomentovaly. Návrhům se budou věnovat kluby, volba bude tajná, uvedla místopředsedkyně ANO.
Zástupci vznikající koalice na rozdíl od budoucí opozice zatím oficiálně neoznámili své nominanty na předsedy sněmovních výborů či komisí. Schillerová na dotaz ČTK uvedla, že návrhy je potřeba ještě projednat v klubech. ANO se k tomu má sejít před další schůzí Sněmovny, která začne 11. listopadu. Frakce Motoristů se k nominacím sejde podle předsedy Borise Šťastného v pondělí. Motoristům mají připadnout předsednické pozice rozpočtového a ústavně-právního výboru, nominanty by mohli být podle informací ČTK ekonom Vladimír Pikora a někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.
Koaliční špičky se věnovaly rovněž změnám sněmovního jednacího řádu k omezení případných obstrukcí. Schillerová řekla, že návrh vychází z představ dosluhující vládní koalice z minulého volebního období. „Na těch věcech zásadních jsme se domluvili,“ poznamenala. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka bude nová koalice debatovat o úpravách zákonných pravidel jednání dolní komory s budoucí opozicí: „Tam to není pod nějakým extra časovým tlakem.“
