Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) nechal z budovy ministerstva na pražské Letné sundat ukrajinskou vlajku. Informovaly o tom servery iDnes.cz a Publico. Vlajka visela na ministerstvu od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Podle Metnara budou v budoucnu před budovou pouze vlajky Česka a EU a případně ještě státu, ze kterého přijede do Česka významná státní návštěva. Ukrajinskou vlajku nechal už na začátku listopadu sundat z budovy sněmovny nově zvolený předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD).
„Ministr vnitra rozhodl o tom, že před vchodem do budovy ministerstva bude standardně vyvěšena česká vlajka a vlajka Evropské unie. Vlajky dalších států, jako dnes například slovenská, budou vyvěšovány u příležitosti významných státních návštěv, důležitých výročí a podobně,“ řekl ve středu serveru mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. V Česku je v tento den na návštěvě předseda slovenské Národní rady Richard Raši.
Nemusíte emigrovat. Máme nástroje, jak se i s Babišem a Okamurou vyhnout cestě za Orbánem a Ficem
Metnarovo rozhodnutí kritizoval jeho předchůdce Vít Rakušan (STAN). „Neochota podpořit Ukrajinu, byť v tomto případě symbolicky, na sebe bere různé podoby. Nepochopení toho, jak zásadní je podpora Ukrajiny pro naši bezpečnost, je důkazem nekompetentnosti a nezodpovědnosti této vlády. V Kremlu tomu jistě zatleskají – jako celé řadě předchozích kroků a výroků Andreje Babiše a jeho lidí,“ řekl Deníku N předseda STAN.
Na některých ministerstvech, například spravedlnosti a zdravotnictví, ukrajinská vlajka podle zjištění ČTK po ruské invazi nevisela. Na budově ministerstva financí v Letenské ulici ukrajinská vlajka nadále visí, sdělila ve středu ČTK mluvčí ministerstva Petra Vodstrčilová.
Okamura nechal vlajku Ukrajiny odstranit ze sněmovny necelý den po svém zvolení. Politici tehdy končící vládní koalice to kritizovali. Okamura řekl, že hnutí SPD před volbami slibovalo, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky, a svůj slib plní. Ve vládě ministři za SPD řídí ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala řekl Publicu, že se ve straně zatím nebavili o tom, zda na těchto budovách ukrajinské vlajky zůstanou.
Ukrajinská modro-žlutá vlajka v létě zmizela také z Národního muzea na Václavském náměstí. Vedení muzea ji nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Mluvčí muzea uvedla, že plochu na fasádě instituce využívá a bude využívat k propagaci významných výstav a akcí. Koncem října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist