Druhý mozek nebo také brána k imunitě, to jsou jen některé názvy spojované se střevním mikrobiomem, který má klíčový vliv na fungování celého těla. Působí totiž na imunitu, trávení, metabolismus, náladu a zřejmě i délku života. Nejnovější výzkumy spojují poškozený mikrobiom také s rakovinou střeva, která stále častěji postihuje mladé lidi. Jeho kvalitu přitom výrazně ovlivňuje to, co člověk jí. Které potraviny dokáží střevní bakterie spolehlivě zničit? A jak s mikrobiomem souvisí způsob porodu? 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak souvisí způsob porodu s kvalitou mikrobiomu.
  • Která probiotika mohou způsobovat mozkovou mlhu.
  • Jak kvalitní probiotika vybrat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se