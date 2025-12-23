Ideální by bylo, kdyby člověk během Vánoc své návyky vůbec nezměnil. Jedl střídmě, nepil alkohol a cvičil. Jenže Vánoce jsou o setkávání s rodinou i přáteli a alkohol či dobré jídlo k nim jednoznačně patří. Jak to tedy zkombinovat? Přinášíme pět jednoduchých tipů, které ochrání srdce i mozek před následky svátečního hodování.
Nahraďte chipsy popcornem
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.