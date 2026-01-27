Na obecné prospěšnosti chůze se experti na zdraví shodují. Podle toho, jaké si člověk klade cíle, ji v mnoha případech doporučují spíše než běh. Ovšem jak správně chodit? Známá a běžná činnost, kterou člověk většinou nevnímá a dělá ji automaticky, se dá provádět mnoha způsoby. Některé účinky jsou pro všechny společné, jiné specifické. Na výuce chůze pomalu vyrůstá celé odvětví sportovního tréninku.
Lidé dost často chodí „špatně“. Různé stereotypní pohyby, asymetrie těla, úrazy a další vlivy se mohou projevit drobnými zdravotními obtížemi a celostní medicína pracuje i s tím, že chybné návyky při chození (ale také při pouhém stání) jsou prapříčinou různých dalších potíží, od bolesti páteře přes poškození kyčlí až po migrény nebo srdeční arytmii.
Co se dočtete dál
- Který trend v chůzi je zrovna populární.
- Jak je to s nordic walkingem.
- Co je specifikem bosé chůze.
